I Vigili del Fuoco stanno collaborando alle operazioni di disinnesco di un ordigno bellico rinvenuto a Fiumalbo. Al fine di garantire il soccorso sul territorio, anche con la chiusura della via Giardini, è stato potenziato il dispositivo operativo. Una squadra dislocata in località Dogana garantirà il soccorso a monte dell’interruzione. Una in località Ponte Modino garantirà il soccorso a valle dell’interruzione. Sempre a Ponte Modino è presente la squadra a copertura dell’area delle operazioni. Complessivamente sono impegnati 7 vigili del fuoco permanenti e 10 volontari coordinati da 2 Funzionari.