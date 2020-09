Altedo: alla guida in mutante, ubriaco e privo di patente, provoca incidente per sfuggire ai carabinieri

Ieri in serata, un automobilista ha provocato un incidente stradale per sfuggire a un controllo dei Carabinieri della Stazione di Altedo. Alla vista dei militari che gli avevano intimato di fermarsi, il conducente, alla guida di una Fiat Panda, ha accelerato, guidando per le strade di Altedo ad una velocità elevatissima e comunque oltre i limiti previsti in quei tratti stradali. Non riuscendo a dileguarsi dai Carabinieri che lo stavano inseguendo, il soggetto ha tentato di sorpassare un altro automobilista alla guida di una Ford Fiesta, ma non ci è riuscito e lo ha tamponato.

Raggiunto dai militari, il conducente alla guida della Fiat Panda, identificato in un 32enne italiano, è stato arrestato per resistenza a un pubblico ufficiale, mentre il malcapitato al volante della Ford Fiesta, 41enne italiano, ha ricevuto 7 giorni di prognosi dai sanitari del 118 che lo hanno soccorso. Durante la ricostruzione dei fatti, i Carabinieri della Stazione di Altedo hanno rilevato che il soggetto finito in manette voleva sfuggire al controllo perché stava guidando con indosso soltanto gli slip, era ubriaco e sprovvisto della patente di guida che gli era stata revocata qualche tempo fa. Il 32enne, gravato da precedenti di polizia specifici, è stato tradotto questa mattina nelle aule giudiziarie del Tribunale di Bologna per l’udienza di convalida dell’arresto.