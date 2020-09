Tre casi di Sars-CoV-2 in tre diversi Istituti di scuola secondaria di secondo grado a Bologna

Oggi, 17 settembre, sono stati notificati al Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda Ausl di Bologna tre casi di positività a Sars-CoV-2 riconducibili a tre studenti, tutti asintomatici, frequentanti tre diversi Istituti di scuola secondaria di secondo grado presenti nel territorio bolognese. I tre Istituti coinvolti sono il Liceo Ginnasio Statale M. Minghetti, il Liceo Linguistico Laura Bassi ed il Liceo Scientifico A. Righi.

Il Dipartimento di Sanità Pubblica, in collaborazione con i Dirigenti scolastici ed i referenti Covid dei tre Istituti coinvolti, si è attivato per la presa in carico dei soggetti positivi e dei rispettivi contatti stretti (compagni di classe e personale docente). Attualmente i soggetti coinvolti, tra studenti e docenti, sono circa 30 per ogni Istituto.