A Reggio Emilia gli eventi di ‘Ripartire dopo il Covid: storie di Calcio’

Reggio Emilia accoglie il grande calcio con una giornata dedicata ai protagonisti del mondo del pallone. Sabato 26 settembre, nella splendida cornice di Piazza Martiri del 7 luglio, il cuore della città si aprirà per una giornata all’insegna del racconto calcistico.

Dalle ore 15 sarà accessibile gratuitamente la mostra “Colpi da Maestro”, l’experience multimediale e multisensoriale ideata e realizzata da Master Group Sport e a cura di Matteo Marani, presentata in anteprima all’inaugurazione della nuova stagione del Calciomercato a Rimini e giunta a Reggio Emilia. Il pubblico potrà rivivere 70 anni di storia del Calciomercato attraverso i grandi colpi raccontati da personaggi come Beppe Marotta, Adriano Galliani, Walter Sabatini e José Altafini: un viaggio in cui storia, costume e calcio si intrecciano nel racconto di Matteo Marani.

A seguire, dalle ore 21, spazio al talk show “Ripartire dopo il Covid: storie di calcio”. Sul palco allestito al centro della piazza, la madrina della serata Federica Masolin ospiterà grandi protagonisti del calcio come la leggenda dell’AC Milan Demetrio Albertini, tanti altri ospiti che racconteranno lo sport dall’esclusivo punto di vista di chi lo ha sempre vissuto e lo vive quotidianamente dall’interno, e le divertenti incursioni del comico Gianfranco Butinar. La serata sarà l’occasione per parlare anche delle prospettive relative al tema della ripartenza del calcio. Dalla Serie A alla Serie B arrivando a come ripartire con il Calcio per le tante associazioni presenti sul territorio.

L’evento serale, sarà accessibile gratuitamente solo tramite prenotazione nel rispetto delle normative in materia di prevenzione dal contagio di Covid-19. Per prenotare il proprio posto per assistere al talk show, è necessario inviare un’email all’indirizzo eventi@mgsport.com indicando nome e cognome degli interessati (le richieste dovranno essere esclusivamente individuali o, solo se congiunti, fino ad un limite massimo di 4 persone) oppure visitare il sito www.mastergroupsport.com e seguire le indicazioni segnalate all’interno della sezione dedicata dove saranno disponibili tutti gli aggiornamenti in merito agli ospiti e alle modalità di accesso alla location.

Le iniziative rientrano nel programma di rilancio dello Sport curato e promosso dalla Regione Emilia-Romagna – LA REGIONE SCENDE IN CAMPO, RIPARTIRE DOPO IL COVID, ed è organizzato da Master Group Sport in collaborazione con il Comune di Reggio Emilia.