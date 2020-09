Basket: C Gold, via il prossimo 25 ottobre

Il comitato regionale della FIP ha ufficializzato nella giornata odierna le date di inizio dei campionati di serie C Gold, C Silver e serie D, che prenderanno il via il prossimo 25 ottobre.

Confermato il girone di C Gold cui prenderà parte la Bmr Basket 2000 e che sarà composto da 14 formazioni: insieme ai bianco-rosso-blu ci saranno le due reggiane Castelnovo Monti e Montecchio, oltre ad un forte gruppo di bolognesi composto da Virtus Medicina, Anzola, Olimpia Castello 2010, Virtus Spes Vis Imola, Guelfo Basket e Pallacanestro Molinella. Completano il quadro le ferraresi Despar 4 Torri e Ferrara Basket 2018, la ravennate Lugo e le due emiliane Modena e Fulgor Fidenza.