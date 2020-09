In occasione del referendum costituzionale, a Bologna sono in funzione due navette di bus

In occasione del referendum costituzionale, a Bologna sono in funzione due navette...

In occasione del referendum costituzionale, al fine di consentire un’opportunità di trasporto pubblico a chi deve recarsi all’Ufficio Elettorale del Comune di Bologna per il rinnovo della propria tessera elettorale, è stata istituita una navetta di collegamento tra la Stazione Centrale e Piazza Liber Paradisus in funzione domenica 20 settembre, dalle ore 7 alle ore 20 circa, con corse ogni 13 minuti.

In direzione di Piazza Liber Paradisus la navetta effettua anche le fermate intermedie “Sacro Cuore” e “Tiarini”, situate rispettivamente presso i civici 1 e 29 di via Tiarini; al ritorno effettua la fermata intermedia “Carracci Stazione Alta Velocità”.

Inoltre, per servire i seggi attivi presso l’I.T.C.S. Rosa Luxemburg, Tper ha istituito, come di consuetudine per ogni consultazione elettorale, la navetta di collegamento 941 Istituto Rosa Luxemburg – Noce, in servizio domenica 20 e lunedì 21 settembre, con corse ogni 30 minuti, dalle ore 7 alle 22 circa di domenica (ultima corsa utile dalla fermata Noce in direzione Rosa Luxemburg alle 22.10) e dalle ore 7 alle ore 14.40 di lunedì (ultima corsa utile dalla fermata Noce in direzione Rosa Luxemburg alle 14.41).

Le fermate utili, effettuate a richiesta sul percorso, sono le seguenti:

Dopo il capolinea Noce, in direzione R. Luxemburg: via Zanardi (fermate “Centro Prove Autoveicoli”, “Traghetto”, “Borre”, “C.S. Pescarola”) – via Agucchi (fermate “Agucchi”, “Varanini”, “Bertalia”) – “ITC R.Luxemburg”.

Sul percorso di ritorno: “ITC R.Luxemburg” – via Zanardi (fermate “Oca” e “Zanardi”) – via Selva di Pescarola (fermate ai num. civ. 3 – 19/c – 33 – 56/64) – via Zanardi (fermate “C.S. Pescarola”, “Borre”, “Traghetto”, “Centro Prove Autoveicoli”, “Noce”).

Per accedere ai servizi di navetta sono validi i normali titoli di viaggio per l’area urbana di Bologna.

Gli orari completi di entrambi i servizi sono consultabili sul sito Tper, nella sezione Notizie, al link www.tper.it/referendum2020.