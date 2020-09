Non accetta la fine della relazione e assume comportamenti violenti nei confronti della ex. Denunciato a Molinella

Non accetta la fine della relazione e assume comportamenti violenti nei confronti...

Nel pomeriggio di ieri 17 settembre, presso la Stazione Carabinieri di Imola, una 38enne residente nella frazione di San Martino in Argine nel Comune di Molinella, ha sporto denuncia querela per “maltrattamenti in famiglia” nei confronti dell’ex compagno, un 48enne, originario della provincia di Potenza, abitante a Casalecchio di Reno, con precedenti di polizia, poiché quest’ultimo a seguito dell’interruzione della relazione sentimentale con la denunciante, aveva assunto da diversi giorni comportamenti vessatori e violenti nei confronti della donna. Della denuncia è stata subito informata l’Autorità e sono state avviate le procedure previste.