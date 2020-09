Auto esce di strada a Molinella, si ribalta e finisce nel fosso laterale: un ferito

Ieri sera intorno alle 20:00 in via Canale a Molinella, un’autovettura ha sbandato in curva, si è ribaltata ed è finita fuori dalla sede stradale, nel fosso laterale. Il conducente è rimasto incastrato nell’abitacolo della vettura. I Vigili del fuoco intervenuti hanno estratto l’uomo, ferito, lo ha stabilizzato sulla barella spinale e consegnato alle cure del 118, giunto sul posto anche con elisoccorso. E’ stato poi trasportato in ospedale. Nessun’altro veicolo è stato coinvolto. Sul posto i carabinieri.