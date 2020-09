Forum Sostenibilità e Innovazione al via a Modena

Due giorni per discutere di sostenibilità e innovazione, per presentare buone prassi e scelte di imprese virtuose, per mettere al centro una tematica sempre più determinante.

Il Forum Sostenibilità e Innovazione di Modena giunge alla seconda edizione ed è organizzato in parte dall’Associazione Aziende per la Rsi, che raggruppa una quarantina di imprese che promuovono la cultura della responsabilità sociale e della sostenibilità, e da Mediamo Società Benefit.

Le giornate sono il 22 e 23 settembre, il luogo del Forum è il Laboratorio Aperto di Modena (in viale Buon Pastore 43) e l’evento rientra nel contesto del Festival dello Sviluppo Sostenibile promosso da Asvis che si svolge su tutto il territorio nazionale.

Il 22 settembre, giornata particolarmente dedicata all’Associazione, alle 16.15 apertura a cura dell’Associazione per la Rsi e i saluti dell’Assessora all’ambiente del Comune di Modena Alessandra Filippi. A seguire la professoressa Ulpiana Kocollari di Unimore presenterà il premio di laurea SDGs e Innovazione dell’impresa finanziato dall’Associazione stessa. Alle 17 interventi di Simone Molteni, direttore scientifico di LifeGate e fondatore del progetto IMPATTO ZERO®, Virna Valenti, Esg Analyst di Amundi asset management, Valeria Fazio di Bdo Italia. Successivamente Paolo Braguzzi, Ceo di Daviness e Andrea Grillenzoni di Garc interverranno su Dynamo Camp, La Terapia Ricreativa,

Eon Reality, La realtà Virtuale applicata al sociale. Alle 19 aperitivo di networking, alle 19.30 la parata dei bambini con messaggi di richiesta per un futuro sostenibile e alle 20 lo spettacolo Circolare Please!, offerto dalla Cooperativa La Lumaca.

L’evento, che gode del patrocinio del Comune di Modena, di Arter e della Scuola di Economia Civile e del sostegno del main sponsor Bper Banca oltre che di Lapam, Css, Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile, Garc ed Edilteco, si svolgerà in presenza secondo la normativa anti Covid-19, con prenotazione via mail per martedì 22 a info@associazioneperlarsi.it e per mercoledì 23 a sostenibilita@mediamo.net. Tutte le sessioni saranno anche trasmesse online sul sito www.etucosafai.it e sulla pagina Facebook di Etucosafai.

Mercoledì 23 settembre al mattino, dalle 9.30, si svolgerà una sessione dedicata al mondo dell’informazione e nel pomeriggio laboratori tematici alle 16.30 e alle 17.30 insieme alla Scuola di Economia Civile con la professoressa Sabrina Bonomi e con Giuseppe Bruni di Go4benefit.

Alle 18.30 l’appuntamento con ‘La sostenibilità come scelta strategica’ insieme alla professoressa Stella Gubelli di Altis – Università Cattolica e a Benedetta Brighenti, Presidente Aess.

Alle 20.30 l’appuntamento più atteso con il professor Enrico Giovannini, portavoce di Asvis a colloquio con Eugenio Garavini, vice direttore Bper Banca.

