Sassuolo: si cercano volontari per la sorveglianza di due scuole cittadine

L’Amministrazione cerca volontari per la sorveglianza di due scuole cittadine, da mercoledì 23 settembre a venerdì 2 ottobre.

Si cercano volontari per la sorveglianza della scuola Vittorino da Feltre, da lunedì a venerdì dalle ore 16.15 alle ore 16.45 per custodia e sorveglianza n. 3 alunni all’interno della scuola e accompagnamento alle ore 16.40/45 al bus scolastico davanti al cancello della scuola.

Si cercano volontari, inoltre, per la scuola Caduti per la Libertà da lunedì a venerdì dalle ore 7.30 alle ore 8.00 e dalle 15.50 alle 16.15 circa per custodia e sorveglianza di numero massimo 25 alunni all’interno della scuola e accompagnamento al bus scolastico alle ore 16.10 circa.

Il servizio sarà necessario da mercoledì 23 settembre a venerdì 2 ottobre in quanto, dal 5 ottobre in concomitanza con l’avvio del servizio di assistenza pre e post scolastica, sarà svolto dal personale educativo della Domus. Gli interessati possono contattare il Servizio Pubblica Istruzione al numero 0536/880953