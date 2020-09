Vende online trincia argini idraulica che non spedisce, denunciato dai carabinieri reggiani

Sulla piattaforma subito.it ha pubblicato un’inserzione in cui poneva in vendita una trincia argini idraulica ad un prezzo di 900 euro, a cui bisognava aggiungere i costi di spedizione stimati in 110 euro. Un accessorio da trattore agricolo facente proprio a caso a un 61enne residente a Reggio Emilia che aveva bisogno di tale strumento per motivi di lavoro. Dopo essersi accordato, il 61enne reggiano ha provveduto a versare il corrispettivo dovuto, ovvero 1.110 euro comprensivi delle spese di spedizione. Tutto apparentemente regolare sino a quando il malcapitato reggiano non ha visto arrivare la trincia argini idraulica acquistata ed ha cercato di contattare, invano, il venditore. Solo allora ha compreso di essere rimasto vittima di una truffa.

La vittima, a questo punto materializzato di essere stato raggirato, si è presentato ai carabinieri della stazione di Reggio Emilia Santa Croce trovando le certezze ai suoi sospetti. I carabinieri, infatti, dopo una serie di riscontri, identificavano il venditore in un 45enne nativo di Brescia e residente nella stessa provincia reggiana non nuovo a teli espedienti truffaldini. A carico dell’uomo i militari di via Adua acquisivano incontrovertibili elementi di responsabilità in ordine al reato di truffa per la cui ipotesi di reato veniva quindi denunciato alla Procura della Repubblica preso il tribunale di Reggio Emilia.