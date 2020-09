Aggiornamento dell’Ausl in merito ai casi di positività al Covid registrati nelle scuole reggiane

Si è registrato un nuovo caso di positività in uno studente del V° anno del Liceo Artistico Chierici di Reggio Emilia. Come previsto dalle indicazioni regionali, il Servizio di Igiene Pubblica ha provveduto già nel pomeriggio di ieri a contattare la scuola ed effettuare le indagini epidemiologiche sullo studente risultato positivo, sono già stati programmati i tamponi per tutti i compagni di classe e per gli insegnanti interessati e verranno effettuate le verifiche del caso. Gli studenti della classe resteranno a casa fino al termine degli accertamenti in corso.

E’ concluso il periodo di sorveglianza presso la scuola dell’Infanzia Regina Mundi di Reggio Emilia, dove una sezione era in isolamento dalla prima settimana di settembre, tutti i controlli finali sono risultati negativi, pertanto l’attività potrà riprendere senza restrizioni per tutti.

A seguito delle indagini e degli accertamenti effettuati nella Scuola Primaria San Giovanni Bosco di Reggio Emilia, dove era stata segnalata la positività al tampone COVID per una bambina che aveva frequentato la scuola, sono risultati negativi i primi controlli dei tamponi effettuati su bambini ed insegnanti. Considerato che si tratta di una classe seconda elementare, alla luce anche delle indicazioni regionali, si è ritenuto, in via precauzionale, di disporre l’isolamento fino al 29 settembre 2020 per tutti i bambini della classe interessata. I bambini rientreranno a scuola dopo l’effettuazione di ulteriore tampone di controllo.

Gli insegnanti interessati dalla sorveglianza, risultati tutti negativi al primo controllo, potranno continuare l’attività con obbligo di mascherina e saranno sottoposti a tampone di controllo dopo 8 giorni. Per tutte le altre classi l’attività continuerà regolarmente, con obbligo della mascherina anche al banco esteso a tutti (studenti, insegnanti e personale) per tutto il plesso scolastico fino al 29 settembre 2020.

Continuano l’attività di sorveglianza attiva e gli accertamenti sulle altre scuole coinvolte nei giorni precedenti.