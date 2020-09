Claudio Corrado racconta gli Uffizi di Firenze

Passata la chiusura forzata riprendono anche presso il Centro culturale e spazio polifunzionale Via Vittorio Veneto di Fiorano Modenese, tutte le iniziative culturali, musicali e di costume solitamente proposte.

Mercoledì 23 Settembre dalle 20:45, la voce narrante di Claudio Corrado, docente e appassionato di arte accompagnato da un sottofondo musicale al pianoforte, aprirà in forma virtuale ma per questo non meno magica, le porte di uno dei musei più ammirati del mondo, la Galleria degli Uffizi di Firenze.

La serata che avrebbe dovuto svolgersi lo scorso 10 Marzo, sarà la conclusione di un ciclo denominato « Una sera al museo » che ha visto i racconti di altri grandi luoghi della cultura come i Musei Vaticani (15 Ottobre), il Louvre di Parigi (12 Novembre), L’Hermitage (14 Gennaio) e il Prado di Madrid (11 Febbraio).

Per prenotazioni e informazioni:

info@centrovvv.com – centrovvv@gmail.com