“Imprese sociali pronte al futuro”, giovedì 24 nuovo incontro del ciclo “È arrivato domani”

Il terzo settore in tempi di emergenza sanitaria ha saputo reagire in modo tempestivo ed efficiente, dimostrando ancora una volta la sua centralità nel progettare soluzioni ai bisogni e ai problemi sociali.

Delle competenze necessarie all’impresa sociale per affrontare le nuove sfide si parlerà all’incontro online in programma giovedì 24 settembre alle 17.30 “Imprese sociali pronte al futuro”, dove i protagonisti del settore racconteranno storie e progetti di innovazione sociale del nostro territorio e di come hanno reagito e continuato a progettare durante la difficile fase di emergenza Covid.

A questo quarto appuntamento del ciclo “È arrivato domani”, interverranno:

Annibale D’Elia | Direttore Innovazione Economica Comune di Milano

Rita Ghedini | Presidente Alleanza Cooperative Italiane Bologna

Anna Fiscale | Presidente Progetto Quid

Giulia Sateriale | Founder Social Seed

I lavori saranno coordinati dalla giornalista Elisabetta Soglio, responsabile del Corriere Buone Notizie.

È arrivato domani è un ciclo di incontri organizzato da Città metropolitana di Bologna e Insieme per il lavoro per raccontare il sistema imprenditoriale dopo la crisi sanitaria, connettere i saperi e le storie, individuare modalità per sostenere chi è più a rischio.

Per partecipare è richiesta l’iscrizione a questo link