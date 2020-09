Lavori di manutenzione in Tangenziale a Bologna: venerdì notte chiusa l’uscita 3 “Ramo Verde”

Sulla Tangenziale di Bologna, per lavori di manutenzione degli impianti di illuminazione, in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di venerdì 25 alle 6:00 di sabato 26 settembre, sarà chiuso lo svincolo 3 “Ramo Verde”, in uscita per chi proviene da San Lazzaro.

In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo 2 “Borgo Panigale” o 4 “Triumvirato”.