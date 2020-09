Sulla Tangenziale di Bologna è stata annullata la chiusura dello svincolo 13 “SS9 Via Emilia”, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 23, alle 6:00 di giovedì 24 settembre.

Confermate, come da programma, le altre chiusure notturne, per lavori di pavimentazione, come di seguito indicato: