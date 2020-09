Covid, test sierologico e vaccino anti influenzale gratuiti per i dipendenti della Città metropolitana

I dipendenti della Città metropolitana di Bologna potranno effettuare gratuitamente il test sierologico e il vaccino anti influenzale. Lo ha deciso la “Giunta” di Palazzo Malvezzi stanziando le somme stimate a copertura dei costi. A partire dal mese di ottobre i circa 450 dipendenti dell’Ente che lo desiderano potranno effettuare entrambe le operazioni in un ambulatorio che è stato allestito a Palazzo Malvezzi.

“Diamo questa possibilità ai dipendenti – spiega il vicesindaco metropolitano con delega al Personale Fausto Tinti – per contribuire come Istituzione al contenimento del Covid. In questi mesi è stato fatto un lavoro straordinario prima per consentire a centinaia di lavoratori di poter operare in Smart Working poi per un graduale e parziale rientro in sicurezza nelle sedi di lavoro. Ora facciamo un ulteriore passo per prepararci ai prossimi mesi quando, sappiamo bene, la similitudine tra i sintomi del Covid e quelli dell’influenza potrebbe creare problemi di non poco conto sui luoghi di lavoro”.