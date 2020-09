Torna TEDxModena con l’edizione 2020 che si tiene domenica 27 settembre alla Chiesa di San Carlo

Il format di conferenze TEDx torna a Modena per il quarto anno di fila. Dalle ore 15 di domenica 27 settembre 11 speaker, provenienti da diversi ambiti e mondi professionali, si alterneranno sul palco dell’Auditorium del San Carlo con lo loro idea di “Better together” – meglio insieme -, il tema della edizione 2020 del TEDxModena, che chiude Modena Smart Life.

Ogni speaker, selezionato dal Team del TEDx Modena, ha a disposizione al massimo 18 minuti, come da regole TED valide in tutto il mondo, per diffondere una idea di valore tra tecnologia, scienza, creatività con il fil rouge di Better Together, ovvero dove il potere della collaborazione aumenta in modo esponenziale le opportunità, che non sarebbero così disponibili restando soli.

Fra gli speaker Tommaso Ebhardt, Bureau Chief Bloomberg News, Gerd Leonhard futurista, oratore e autore europeo specializzato nel dibattito tra umanità e tecnologia, Andrea Cossarizza, Immunologo e Professore Ordinario di Patologia Generale e Immunologia di Unimore. Relatrice d’eccezione sarà Sofia Corradi, soprannominata “mamma Erasmus”, in quanto ha ideato e costruito il Programma Erasmus per l’interscambio degli studenti fra le Università.

L’evento è curato da Fabrizio Bulgarelli licenziatario TEDx, ed è promosso da Unimore, MUNER e Motor Valley Fest, con il sostegno della Fondazione Collegio San Carlo ed il patrocinio del Comune di Modena, Modena Smart Life, Confindustria e numerose altre istituzioni ed enti. Il contributo ed il supporto scientifico di Unimore e MUNER sono diretti dal prof. Giacomo Cabri, docente Unimore.

“Anche quest’anno Unimore, nelle sue attività di Terza Missione, ha voluto sostenere TEDx Modena – ha commentato il Prof. Gianluca Marchi, Prorettore Unimore e Delegato alla Terza Missione per la sede di Modena -. Lo riteniamo uno dei modelli più efficaci di comunicazione della scienza e di condivisione dei valori dell’innovazione e della creatività. Per di più, il tema di discussione proposto per questa edizione, sul potere fondamentale della collaborazione nei diversi ambiti del sapere umano e del lavoro, è di straordinaria attualità. Sarà occasione di riflessione e arricchimento per tutti”.

Speakers: