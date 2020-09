A Castellarano una piazza sommersa di peluches per sostenere il MIRE

Un pupazzo per il MIRE, iniziativa di successo firmata Pro Loco Castellarano, una intera piazza “sommersa” di peluches in vendita per sostenere il nuovo dipartimento MIRE Maternità Infanzia Reggio Emilia!

Una bella ed originale iniziativa che ha visto impegnati in questi ultimi mesi i volontari della Pro Loco di Castellarano ed una intera comunità per raccogliere i pupazzi per bambini, si è svolta domenica 20 settembre ai piedi della Rocchetta di Castellarano.

Grazie ai tanti che non si sono fatti scoraggiare dal tempo incerto sono stati raccolti ben 3.500 euro a sostegno del MIRE.

Da parte di Curare Onlus va un ringraziamento speciale a tutti i volontari e amici della Pro Loco Castellarano per la loro energia e generosità, al sindaco Giorgio Zanni per aver permesso l’iniziativa e collaborato attivamente alla giornata, alle Mascotte de “GLI AMICI DEI BAMBINI” che con Minnie, Pippo e Lol hanno animato e divertito grandi e piccini, ma soprattutto grazie ai tanti che con generosità hanno donato i pelusches e ai tanti che sono passati per “acquistarne” uno e/o fare una donazione.