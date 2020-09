Al professor Davide Pettener il Premio Internazionale “Fabio Frassetto” 2020

Il professor Davide Pettener, docente al Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali dell’Università di Bologna ha ricevuto oggi il Premio Internazionale “Fabio Frassetto” 2020. L’annuncio del riconoscimento – assegnato ex aequo con il prof. Johannes Krause (Max Planck Institute for the Science of Human History, Germania) – è arrivato oggi nel corso dell’Adunanza generale solenne di chiusura dell’Anno accademico 2019/2020 dell’Accademia dei Lincei.

“Il prof. Pettener – si legge nelle motivazioni – è un eminente antropologo italiano, che ha speso un’intera carriera combinando attività di ricerca, anche sul campo (in Medio Oriente e in Sud America), con un costante impegno accademico e didattico, anche con importanti ruoli istituzionali e associativi, non disdegnando riuscite forme di divulgazione scientifica. Si è distinto a livello internazionale nello studio di popolazioni umane, del loro adattamento all’ambiente e della loro dinamiche evolutive, con particolare riferimento all’analisi della struttura genetico-molecolare di popolazioni umane e allo studio dell’adattabilità umana a stress ambientali”.

L’Accademia Nazionale dei Lincei è una delle istituzioni scientifiche più antiche d’Europa e tra le più autorevoli del mondo. Prima della consegna dei premi, la celebrazione che ne ha concluso il 417° anno accademico si è aperta con la relazione del presidente Giorgio Parisi ed è stata seguita da una conferenza di Giovanni Seminara.