Gran Premio della Catalogna al Montmeló: Andrea Dovizioso chiude i primi due turni di prove libere con il quindicesimo tempo

Il forte vento e lo scarso grip del tracciato hanno condizionato la prima giornata di prove libere del Gran Premio della Catalogna, in programma questo fine settimana sul circuito del Montmeló, in Spagna.

Dopo aver chiuso la FP1 con il secondo miglior tempo in 1:40.861, Andrea Dovizioso è sceso in pista questo pomeriggio con l’obiettivo di valutare il comportamento della moto con pneumatici usati in vista della gara di domenica. Il pilota forlivese non ha quindi migliorato la prestazione del mattino ed ha chiuso la giornata al quindicesimo posto, con l’obiettivo di aggiudicarsi l’accesso diretto alla Q2 provando il suo time attack nel turno di FP3 di domattina.

Anche Danilo Petrucci scenderà in pista domani con lo stesso obiettivo, dopo aver chiuso i due turni di oggi con il ventiduesimo tempo complessivo in 1:42.059. In difficoltà per le condizioni meteo di oggi, il pilota umbro del Ducati Team ha trovato solo a fine giornata dei riscontri positivi in sella alla sua moto, che lo rendono fiducioso in vista delle qualifiche di domani.

Andrea Dovizioso (#04 Ducati Team) – 1:40.861 (15°)

“Come ci aspettavamo su questa pista c’è molto meno grip rispetto a Misano e per questo, nel turno di questa mattina, abbiamo prima di tutto dovuto adattarci alle nuove condizioni. Oggi abbiamo lavorato in modo molto diverso rispetto al resto dei piloti in pista e quindi non è possibile fare un vero paragone per capire il nostro potenziale. Purtroppo con il forte vento di oggi non siamo riusciti ad avere dei riscontri univoci sulle prove fatte, perciò speriamo domani di trovare delle condizioni diverse che ci permettano di confermare il lavoro svolto. L’obiettivo domattina sarà in ogni caso quello di chiudere la FP3 nella top ten”.

Danilo Petrucci (#9 Ducati Team) – 1:42.059 (22°)

“E’ stata una giornata difficile, condizionata soprattutto dal forte vento che ci ha impedito di capire subito quale direzione prendere su questo tracciato. Dopo il primo turno abbiamo fatto delle scelte che non si sono rivelate corrette e per questo abbiamo dovuto fare un passo indietro. Fortunatamente sul finale di giornata siamo riusciti ad imboccare la strada giusta e a capire cosa ci serve. Ovviamente oggi non abbiamo provato un time attack, ma sono fiducioso di poter migliorare domani”.

I piloti del Ducati Team torneranno in pista domani a partire dalle 9:55 locali (GMT +2.00) per il turno di FP3, mentre le qualifiche del Gran Premio della Catalogna si disputeranno a partire dalle ore 14:10, dopo la FP4.