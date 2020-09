Previsioni meteo Emilia Romagna, sabato 26 settembre

Poco nuvoloso o al più variabile, salvo al primo mattino la possibilità sul settore più orientale di residue precipitazioni, in rapido esaurimento. Maggiori schiarite in serata, specie sulle pianure centro-occidentali. Temperature: in sensibile diminuzione, soprattutto le minime, attese tra 11°C e 13°C, con valori localmente inferiori nelle aree di aperta campagna e lievemente superiori lungo la fascia costiera. Massime intorno a 19°-21°C. Venti: tra deboli e moderati dai quadranti occidentali, con temporanei rinforzi in mare aperto. Mare: generalmente mosso, temporaneamente molto mosso al mattino al largo, con graduale attenuazione del moto ondoso, specie dalla sera.

(Arpae)