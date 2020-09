F1: Gp Russia, qualifiche negative per la Scuderia Ferrari

Qualifiche negative per la Scuderia Ferrari quelle del Gran Premio di Russia disputate al Sochi Autodrom. Charles Leclerc, domani alle 14.10 locali (13.10 CET), prenderà il via dalla 11ma posizione, mentre Sebastian Vettel scatterà dalla piazzola numero 15.

Incidente. A segnare la giornata è stato l’incidente di Sebastian Vettel in curva 4 che ha portato all’interruzione del Q2 quando mancavano poco più di due minuti alla fine della sessione. Il tedesco, che non ha riportato conseguenze nell’urto, ha chiuso lì il proprio pomeriggio, mentre Charles nell’ultimo convulso giro non è riuscito a migliorarsi perché rallentato dal traffico, rimanendo dunque escluso dalla fase finale della qualifica.