Due persone sono rimaste ferite questa notte verso l’1.25 quando, a Finale Emilia, un’auto si è schiantata contro la recinzione di un’abitazione all’incrocio tra via per Modena e via di Sotto, terminando la sua corsa capovolta nel giardino. Per uno dei feriti, bloccato nelle lamiere, si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco.