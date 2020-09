Ottavo posto per Petrucci nel GP della Catalogna. Sfortunato Dovizioso coinvolto in una caduta al primo giro

Ottavo posto per Petrucci nel GP della Catalogna. Sfortunato Dovizioso coinvolto in...

Il Gran Premio della Catalogna disputatosi oggi sul circuito spagnolo del Montmeló, alle porte di Barcellona, si è concluso con una solida prova di Danilo Petrucci che ha ottenuto un altro risultato nella top ten, chiudendo la gara all’ottavo posto. Andrea Dovizioso è invece stato costretto al ritiro al primo giro dopo essere stato coinvolto in una caduta.

Scattato bene dalla diciassettesima posizione in griglia, Dovizioso era riuscito a recuperare subito diverse posizioni, ma alla seconda curva è stato urtato dalla moto di Johann Zarco, caduto nel tentativo di evitare la Desmosedici GP di Petrucci durante le prime concitate fasi di gara. Il ritiro del pilota forlivese lo costringe anche a rinunciare alla leadership in campionato, che lo vede ora quarto a 24 lunghezze dal nuovo leader Quartararo.

Danilo Petrucci ha invece portato a termine una buona prova, concludendo la gara all’ottavo posto. Partito dalla terza fila dello schieramento, il pilota ternano è riuscito a risalire fino alla settima posizione, ingaggiando un duello con Pecco Bagnaia per il sesto posto ma sul finale non è riuscito a difendersi dall’attacco di Nakagami, scivolando in ottava posizione.

Petrucci resta in quattordicesima posizione nel campionato con 39 punti. Ducati è seconda nella classifica costruttori, mentre il Ducati Team occupa il quarto posto nella classifica riservata alle squadre.

Danilo Petrucci (#9 Ducati Team) – 8°

“Sono contento della mia prestazione di oggi e, in generale, di com’è andato questo fine settimana. Oggi in gara mi sentivo a mio agio e sono riuscito a gestire bene la gomma. Purtroppo però soffrivo molto in rettilineo, dove ho subito la maggior parte dei sorpassi. Forse, se fossimo riusciti a qualificarci meglio, avremmo potuto puntare a un risultato migliore, ma complessivamente credo sia stata una buona gara e penso che, dopo l’ultimo fine settimana di Misano, stiamo gradualmente ritornando ai nostri livelli”.

Andrea Dovizioso (#04 Ducati Team) – Ritirato

“Cadere alla seconda curva è sempre molto pesante e sono dispiaciuto per come è andata la gara oggi. Mi ero concentrato nel fare una buona partenza e al fondo del rettilineo ero riuscito a recuperare diverse posizioni. Purtroppo sono rimasto coinvolto in un incidente al primo giro, frutto di una normale dinamica di gara. Il campionato è potenzialmente ancora aperto ma per poterci giocare il titolo servirà, ora più che mai, riuscire a tornare ai livelli di competitività ai quali eravamo abituati”.

Concluso l’ottavo appuntamento della stagione 2020 MotoGP, il Ducati Team avrà ora a disposizione una settimana di pausa, prima di tornare in pista dal 9 all’11 ottobre sul circuito di Le Mans per il Gran Premio di Francia.