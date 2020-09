Chiuso per una notte un tratto della Tangenziale di Bologna

Sulla Tangenziale di Bologna, per lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di giovedì 1 alle 6:00 di venerdì 2 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra gli svincoli 11bis “Castenaso” e 12 “SS65 della Futa”, verso San Lazzaro di Savena.

Di conseguenza, sarà chiuso anche lo svincolo 11 “San Vitale”, in entrata verso San Lazzaro.

In alternativa si potrà percorrere la viabilità ordinaria: Viale Lenin, SS9 Via Emilia e Viale Roberto Vighi.