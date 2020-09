Un arresto a Bologna per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione

Nell’ambito dei controlli a carico del bar sottoposto all’ordinanza comunale di chiusura anticipata, i Carabinieri della Stazione Bologna hanno arrestato un 24enne tunisino per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione. Il giovane, identificato all’interno dell’esercizio pubblico di via dei Bibiena e sottoposto a una perquisizione personale e domiciliare presso una camera di un albergo situato in zona, è stato trovato in possesso di 15 dosi di eroina, circa 1.000 euro in contanti e un computer portatile che era stato rubato qualche giorno fa a una studentessa.

Oltre all’eroina, durante l’ispezione del locale, i militari hanno trovato altra droga: una dose di hashish detenuta da una studentessa italiana di 18 anni, 5 dosi di cocaina e della marijuana, appartenenti a soggetti non ancora identificati, e recuperate grazie al fiuto dei cani antidroga della Polizia Locale del Comune di Bologna, i cui Agenti hanno partecipato al controllo del locale con i Carabinieri della Stazione Bologna.

La sostanza stupefacente è stata sequestrata e affidata ai tecnici di laboratorio del Comando Provinciale Carabinieri Bologna. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 24enne tunisino è stato tradotto in camera di sicurezza. In sede di giudizio direttissimo, l’arresto è stato convalidato e il giovane spacciatore è stato sottoposto alla misura cautelare del Divieto di dimora nella Città Metropolitana di Bologna, in attesa dell’udienza, posticipata per i termini a difesa.