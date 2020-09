Castelnuovo, torrione rosa per la prevenzione

Il torrione si tinge di rosa per ribadire l’importanza della prevenzione. Il Comune di Castelnuovo Rangone ha aderito alle campagne lanciate da AIRC e LILT per la prevenzione del tumore al seno, patologia che ogni anno in Italia colpisce circa 53mila donne.

La sera del 1° ottobre il torrione medievale di Castelnuovo verrà illuminato da una luce rosa, un gesto simbolico per sensibilizzare la popolazione sul valore fondamentale della diagnosi precoce e sull’importanza del lavoro dei ricercatori per rendere questa malattia sempre più curabile.

Il torrione illuminato inaugura l’Ottobre rosa, un mese di iniziative dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Domenica 11 ottobre, in occasione della Camminata in Rosa organizzata dalle associazioni Movimento è Salute e MuoviCastelnuovo, è prevista l’apertura straordinaria della Farmacia comunale “Carlo Urbani”, punto di partenza e arrivo del percorso di 7 chilometri. Dalle 8.30 e per tutta la mattinata sarà possibile ricevere consulenza ostetrica gratuita sull’autoesame al seno, prenotandosi al numero 059-534951.

Dalla prossima settimana sarà inoltre possibile acquistare presso la Farmacia comunale le mascherine rosa, il cui ricavato verrà devoluto a “Il cesto di Ciliegie”, associazione impegnata nel sostegno alle donne colpite da tumore al seno.