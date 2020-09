Il Sindaco Nasciuti in relazione alla scelta di Marco Ferri come nuovo Direttore AUSL del Distretto di Scandiano

Il Sindaco Nasciuti in relazione alla scelta di Marco Ferri come nuovo...

Il commento del Sindaco di Scandiano Matteo Nasciuti in relazione alla scelta di Marco Ferri, ex vice sindaco, come nuovo Direttore AUSL del Distretto di Scandiano, ringraziamento a Maurizio Rosi e risposta al Gruppo Misto.

“La nomina dell’ex vice sindaco Marco Ferri come nuovo Direttore AUSL nel Distretto di Scandiano rappresenta per noi una scelta di garanzia di professionalità, di dialogo, di visione comune e di politiche socio-sanitarie di qualità per tutto il territorio.

Lo diciamo consapevoli che raccoglie il testimone di Maurizio Rosi, le cui competenza, umanità e disponibilità lo hanno reso un punto di riferimento per il sistema socio-sanitario del territorio a cui tutti rimarremo legati. A Maurizio sento il dovere di dire GRAZIE anche per i mesi difficili appena trascorsi durante i quali ricoprire certi incarichi è stato impegnativo soprattutto dal punto di vista della responsabilità.

Ci ha fatto piacere apprendere che la proposta della Direzione Generale AUSL per il dopo-Rosi fosse quella di Marco, con il quale quindi continueremo ad avere un rapporto e a confrontarci in modo franco su temi tanto centrali per il nostro vivere quotidiano come quelli che riguardano la salute dei nostri concittadini.

Non capiamo però le prese di posizione di una parte dell’opposizione in consiglio comunale sul tema.

La scelta dell’Ausl ha incontrato il nostro parere favorevole ma resta una scelta del Comitato di Distretto, rappresentato dai sei sindaci dei Comuni del Distretto Sanitario su proposta, appunto, della Direzione AUSL.

La trasparenza, secondo i consiglieri, imponeva forse che fosse il Comune di Scandiano – ente non competente a farlo – ad annunciare la scelta prima di attendere l’approvazione del Comitato di Distretto?

Quanto al nuovo assessore, se tre o quattro settimane sono troppe – come suggerito dalla nota dei consiglieri del Gruppo Misto – per trovare un profilo adatto a ricoprire un incarico tanto importante, evidentemente i consiglieri in questione non hanno molta considerazione di quanto tale figura dovrà fare per occuparsi di temi centrali per la vita pubblica scandianese. Io ho il dovere di scegliere accuratamente la nuova figura, per il bene di tutta Scandiano, senza un’inutile fretta e con la consapevolezza di poter gestire direttamente le deleghe in questo momento di passaggio”.

Matteo Nasciuti, sindaco di Scandiano