Positivo al Covid si allontana dall’albergo di Imola dove era in isolamento fiduciario

Positivo al Covid si allontana dall’albergo di Imola dove era in isolamento...

Positivo al Covid-19 e sottoposto alla sorveglianza sanitaria con isolamento fiduciario in un albergo di Imola, si è allontanato. I Carabinieri della locale Compagnia di Imola hanno avviato le ricerche del cittadino afghano che era stato identificato la scorsa settimana in un’area di servizio, dove era giunto, nascosto con altri connazionali, nel cassone frigorifero di un TIR adibito al trasporto di formaggio e in quel caso, di esseri umani.

Dopo molte ore, assistiti dall’Arma di Imola, dai sanitari del Pronto Soccorso di Imola e con l’interessamento del personale dell’AUSL – UOC Igiene e Sanità Pubblica e della Prefettura di Bologna, cinque profughi erano stati trasferiti in un “Centro Accoglienza Straordinaria”, mentre il sesto, quello ricercato e risultato positivo al Covid-19, era stato sottoposto alla sorveglianza sanitaria, con isolamento fiduciario in un albergo di Imola.