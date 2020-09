Sorpreso dalla Polizia Locale in sella a una Mobike manomessa, denunciato per ricettazione

Sorpreso dalla Polizia Locale in sella a una Mobike manomessa, denunciato per...

Pedalava in via Indipendenza in sella a una Mobike ed è stato fermato e controllato dalla Polizia Locale: agli agenti non è sfuggito il sistema di bloccaggio danneggiato e, dopo una verifica, è emerso che la bicicletta era utilizzata senza regolare noleggio. L’uomo è stato denunciato per ricettazione.

È la sesta denuncia da luglio, da quando ha preso il via la collaborazione tra la Polizia Locale e il gestore del bike sharing in città, con l’obiettivo di contrastare l’uso improprio, il furto e il danneggiamento delle biciclette a noleggio. Grazie alla mappatura GPS dei mezzi, gli addetti dell’azienda di bike sharing sono in grado di localizzare eventuali biciclette non noleggiate correttamente e avvisare la pattuglia della Polizia Locale per bloccare l’utilizzatore. I controlli, che proseguiranno anche nelle prossime settimane, oltre alle denunce hanno consentito anche di recuperare numerose biciclette danneggiate.

(immagine d’archivio)