Castiglione dei Pepoli: 115 supervisiona manovra di travaso di cloruro ferrico da cisterna danneggiata

Questo pomeriggio intorno alle 17:00 – sull’A1 al km 18, nei pressi di Castiglione dei Pepoli nell’area di servizio “Badia Nuova” in direzione Firenze – si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco con una squadra e il nucleo NBCR (nucleare, batteriologico, chimico e radilologico), per l’assistenza e la messa in sicurezza dell’area durante una operazione di travaso di cloruro ferrico da una cisterna di un camion ad un’altra.

Mentre era in viaggio sull’autostrada, un autoarticolato ha avuto un problema meccanico al semirimorchio che trasportava il cloruro. Il conducente si è fermato alla stazione di servizio e ha allertato i soccorsi. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco insieme alla Polstrada, al personale tecnico di Aspi e ai tecnici di un’azienda specializzata ad effettuare travasi di questo tipo di sostanze. La manovra è stata supervisionata dal nucleo NBCR, specializzato negli interventi con sostanze pericolose.

Per ragioni di sicurezza è stata interdetta al traffico parte dell’area di sosta. Nessuna perdita di materiale tossico.