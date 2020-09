Lavori di asfaltatura in centro a Veggia, code nelle ore di punta

Sono in corso da lunedì lavori di asfaltatura e fresatura in via Radici a Veggia dalla rotatoria con via Statale al confine con Castellarano. I lavori iniziano al mattino e continuano fino al tardo pomeriggio dalle 8.30 alle 18.30. La strada sarà percorribile a senso unico alternato.

Specialmente in orario di punta si consigliano percorsi alternativi visto il formarsi di lunghe code nelle varie direttrici di marcia (Sassuolo, Castellarano, Casalgrande).

Il cantiere proseguirà per due settimane lavorative (questa settimana nel tratto di Veggia centro) e comunque fino alla fine dei lavori.