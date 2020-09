Lippo cambia volto: in arrivo un grande polo logistico, verde pubblico e un nuovo centro sociale

Lippo cambia volto all’insegna della rigenerazione e della sostenibilità ambientale. Lo farà grazie al piano presentato nella seduta del consiglio comunale di ieri, che ha trovato il voto favorevole, oltre a quello del gruppo di maggioranza, del gruppo di opposizione “Uniti per Calderara”.

Si tratta di un intervento urbanistico che concilierà il rispetto delle linee di mandato dell’Amministrazione con l’esigenza di rendere più attrattivo il territorio e favorire al contempo l’occupazione. È in questo contesto che arriva la proposta, coerente con gli strumenti urbanistici vigenti, di insediamento di un’azienda americana in espansione per un nuovo polo logistico a Calderara di Reno, e in particolare a Lippo. Scannell Properties, società privata americana di investimento e sviluppo immobiliare focalizzata sulla gestione di progetti industriali e logistici su larga scala da poco presente sul mercato italiano, nella zona in cui sorge la Bonfiglioli, il cui stabilimento sarà a breve non più occupato, svilupperà un “logisticairpark”, un hub logistico aeroportuale senza precedenti in Italia. Questo sito, in una zona prescelta perché strategica grazie alla sua vicinanza a Bologna, all’aeroporto e ai principali nodi stradali, godrà di una progettazione studiata per flussi importanti, ma sarà anche ecofriendly: pannelli fotovoltaici, illuminazione al led, ricostruzione del verde, con la creazione di un parco e la piantumazione intensiva di alberi. Un’occasione importante sia per l’azienda americana, che punta a conquistare spazi in un mercato in sviluppo, che per Calderara, che godrà di una trasformazione all’insegna della vivibilità e sostenibilità.

Il Sindaco Giampiero Falzone spiega così l’importanza del progetto passato ieri in Consiglio Comunale: “Non si tratta solo di un insediamento produttivo, ma di un intervento urbanistico di riqualificazione del tessuto produttivo esistente. Abbiamo richiesto al soggetto attuatore precisi interventi che vadano in tal senso, da una parte con la riqualificazione urbana, dall’altra con la creazione di un nuovo polmone verde che consentirà di dividere il centro residenziale di Lippo dalla zona industriale. Un ampio intermezzo verde che, insieme alla realizzazione della fascia boscata a cura dell’aeroporto, consentirà un notevole assorbimento di CO2 e sarà quindi decisivo per migliorare la qualità ambientale del territorio”. Inoltre, l’Amministrazione ha richiesto agli attuatori un miglioramento della viabilità: il progetto prevede due rotatorie, una all’intersezione delle vie Garibaldi, Pradazzo e Ungheri, l’altra all’intersezione tra le vie Aldina e Don Minzoni, oltre all’adeguamento e allargamento della viabilità esistente in via Due Scale. “Il nuovo parco, che sorgerà al posto dell’attuale fabbrica della Bonfiglioli, ospiterà l’innesto della pista ciclabile che condurrà al Bargellino, giochi per bambini e un nuovo centro sociale anziani con uno spazio dedicato alle associazioni e agli adolescenti”. Il tutto potrebbe essere concluso e operativo entro il 2023: “Tra l’altro – conclude il primo cittadino – la superficie che verrà edificata sarà in riduzione di 13 mila metri quadrati rispetto agli strumenti urbanistici originari”.