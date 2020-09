Spostarsi in città con i mezzi pubblici: abbonamenti agevolati per gli studenti Unibo

Spostarsi in città con i mezzi pubblici: abbonamenti agevolati per gli studenti...

Per l’a.a. 2020/2021 l’Ateneo e TPER hanno deciso di adottare una misura straordinaria per agevolare l’utilizzo del trasporto pubblico da parte degli studenti.

A partire dal 7 ottobre sarà pubblicato il bando rivolto a 5.000 studenti che permette l’acquisto di abbonamenti urbani ed extraurbani a tre zone, al prezzo speciale di 69€ e alternativamente sarà già operativa, per chi non volesse partecipare al bando o ne dovesse restare escluso, l’opzione di acquisto, tramite l’applicazione Studenti online, degli stessi abbonamenti alla tariffa altrettanto agevolata di 150€ (anziché 220€ – abbonamento riservato agli under 27).

Si conferma così l’impegno dell’Ateneo e di TPER nel cercare di favorire una piena accessibilità al trasporto pubblico, il cui effetto negli ultimi tre anni è stato molto positivo e ha coinvolto almeno 7.000 studenti all’anno.

Il bando sarà pubblicato il 7 ottobre, in seguito alla chiusura dei voucher per il mancato utilizzo degli abbonamenti a causa del Covid-19.