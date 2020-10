Allerta per il forte vento: percorsi natura chiusi in collina e montagna

Chiudono i percorsi natura in collina e in montagna, dalla serata di giovedì 1 ottobre, per motivi di sicurezza in vista del forte vento previsto nelle prossime ore.

A seguito dell’allerta rossa in montagna e arancione in collina per il forte vento, dichiarata dalla Protezione civile regionale anche nel territorio modenese, a partire dalla serata di giovedì 1 e per tutta la giornata di venerdì 2 ottobre, la Provincia di Modena in accordo con i Comuni, la Prefettura e la Protezione civile, chiude alla circolazione i percorsi natura del Panaro, del Secchia e del Tiepido; sono possibili chiusure anche nella giornata di sabato in caso di prosecuzione dei fenomeni o per consentire eventuali verifiche di danni.

Nella giornata di venerdì 2 ottobre, si legge nell’allerta, «si prevede un’intensificazione della ventilazione con associate precipitazioni di tipo temporalesco e persistenti lungo i rilievi centro-occidentali e sulla pianura occidentale. I venti provenienti da sud s’intensificheranno lungo le zone montane appenniniche con venti di ricaduta sulle zone pedemontane del settore occidentale e sulle zone pedemontane e di pianura della Romagna».