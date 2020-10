Previsioni meteo Emilia Romagna, sabato 3 ottobre

Al primo mattino coperto o molto nuvoloso con precipitazioni sparse a carattere debole-moderato con locali rovesci su tutta la regione e fenomeni più intensi sulle aree di crinale centro-occidentali. Tendenza dalla tarda mattinata a progressiva attenuazione ed esaurimento delle piogge in pianura a partire da ovest con parziali schiarite mentre permarranno piogge e rovesci residui sui rilievi in particolare sui settori di crinale per il resto della giornata.

Temperature: minime comprese tra 15 e 18 gradi; massime quasi stazionarie sul settore centro-occidentale, in lieve flessione sul settore orientale, comprese tra 21 e 23 gradi. Venti: ancora forti, prevalenti da sud-ovest sui settori appenninici e pedecollinari soprattutto al primo mattino e nuovamente dalle ore serali. Localmente moderati con ulteriori rinforzi sempre sud-occidentali sulla pianura. Mare: molto mosso al primo mattino. Nel proseguo della giornata mosso sotto costa e molto mosso al largo.

(Arpae)