Semifinali del Premio Pierangelo Bertoli presso la tensostruttura del Parco Ducale di Sassuolo

A causa delle avverse previsioni meteo, le Semifinali del Premio Pierangelo Bertoli di Domenica 4 Ottobre, alle ore 16.30 e alle ore 20.30, si terranno presso la tensostruttura del Parco Ducale di Sassuolo con ingresso da Via Padova, 4.

Al coperto, quindi, con accesso sempre gratuito.

Alle 16,30 si terrà la prima Semifinale e alle 20.30 andrà in scena la seconda semifinale. In ognuno degli spettacoli si esibiranno 12 cantautori, provenienti da tutta Italia, che sono stati selezionati sulle oltre cento iscrizioni pervenute al Premio. Importante sottolineare che tutti gli Artisti in gara si esibiranno dal vivo e l’evento si svolgerà in presenza, con ingresso gratuito.

È necessaria la prenotazione del proprio posto, inviando una mail a info@premiopierangelobertoli.it

Gli show saranno condotti da Andrea Barbi e vedranno la partecipazione, come Ospiti, di Francesco Lettieri, Vincitore Assoluto del Premio Pierangelo Bertoli 2019 e di Musicultura 2019, Alex Lunati, che presenterà in anteprima nazionale il suo nuovo singolo “Fino alla Luna” e Alberto Bertoli che, oltre a suoi brani tratti dall’album “Stelle”, ripercorrerà alcuni successi di Pierangelo.