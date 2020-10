Tutela salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, controlli di carabinieri e polizia locale a Bologna

I Carabinieri della Stazione Bologna Navile, gli Agenti della Polizia Locale del Comune di Bologna e il personale dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bologna hanno eseguito dei controlli ai pubblici esercizi del Rione “Bolognina” in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Durante l’ispezione di un paio di saloni adibiti a barbiere, gli operanti hanno trovato delle irregolarità, di natura amministrativa e penale. In particolare, all’interno di un locale c’erano due clienti marocchini ricercati dalle Forze di polizia perché, gravati da provvedimenti di espulsione dal territorio italiano, non avevano ottemperato a tali disposizioni che gli erano state impartite dalle Questure di Gorizia, nei confronti di un 23enne e Bologna, nei confronti di un 30enne.

I due avventori sono stati denunciati per inottemperanza all’ordine del Questore. Nell’altro locale, invece, il titolare è stato denunciato perché si avvaleva della manodopera di un dipendente che aveva ingaggiato senza un regolare contratto di lavoro (in nero). In questo caso, il barbiere è stato sottoposto alla sospensione dell’attività imprenditoriale e sanzionato per alcune migliaia di euro, a seguito di altre irregolarità amministrative emerse durante il controllo.