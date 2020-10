Calcio, serie A: Benevento batte Bologna 1-0

Con una rete di Lapadula nella ripresa, il Benevento batte il Bologna, 1-0 il risultato finale, e può godersi la seconda vittoria in campionato dopo quella ottenuta con la Samp.

Al 66′ della ripresa il Benevento massimizza i propri sforzi con la rete del vantaggio: dalla bandierina, Sau crossa in area e Lapadula non sbaglia per la rete dell’1-0. Il Bologna si riversa in avanti e, al 68′, Svanberg, sugli sviluppi di un corner trova la rete dell’1-1. L’arbitro Sozza assegna inizialmente la rete, ma dopo esser stato richiamato dal Var, annulla il gol dello svedese per un tocco di mano di De Silvestri. Il finale di gara è tutto per il Bologna, ma gli uomini di Inzaghi restano compatti fino al triplice fischio e il Benevento può festeggiare una vittoria che vale tre punti d’oro.

Tabellino:

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipo’ 7.5; Letizia 5.5, Glik 6.5, Caldirola 6.5, Foulon 5; Hetemaj 5.5 (17’st Dabo 6), Schiattarella 6, Ionita 5.5 (28’st Improta 6); Caprari 5.5 (17’st Sau 6), Iago Falque 5 (28’st Tuia 6); Moncini sv (15’pt Lapadula 7).

In panchina: Pastina, Maggio, Del Pinto, Insigne, Di Serio, Gori, Manfredini.

Allenatore: F. Inzaghi 6.5.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 6; De Silvestri 5.5 (33’st Sansone 6), Medel sv (19’pt Danilo 6), Tomiyasu 6, Hickey 5.5 (22’st Denswil 6); Svanberg 6 (33’st Vignato 6), Schouten 6; Skov Olsen 5 (22’st Orsolini 6), Soriano 6, Barrow 5.5; Palacio 5.5.

In panchina: Mbaye, Domínguez, Baldursson, Michael, Santander, da Costa, Ravaglia.

Allenatore: Mihajlovic 6.

ARBITRO: Sozza di Seregno 6.

RETE: 21’st Lapadula.

NOTE: giornata soleggiata, terreno in ottime condizioni. Ammoniti:

Svanberg, Foulon, Schiattarella. Angoli: 10-4 per il Bologna.

Recupero: 3′; 4′.