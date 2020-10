Davide Rondanini dell’Atletica Castelnovo Monti argento ai campionati italiani di atletica

Davide Rondanini è medaglia d’argento: ai campionati italiani cadetti di Atletica Leggera, che si concludono oggi a Forlì, il giovane atleta dell’Atletica Castelnovo Monti ha nuovamente migliorato il suo record personale ed è salito sul secondo gradino del podio nella disciplina dell’esathlon, una delle più dure e complete, che racchiude le specialità dei 100 ostacoli, salto in alto, salto in lungo, lancio del giavellotto, lancio del disco e 1000 metri. Pur penalizzato da una falsa partenza nella corsa a ostacoli, Rondanini ha totalizzato 4115 punti battuto in classifica generale solo dal veneto Nicola Testa. Al terzo posto Maneseb Scotto, rappresentante della regione Toscana.

Una grande soddisfazione per Davide e per tutto lo staff tecnico del club di Castelnovo presente allo Stadio Carlo Gotti di Forlì con Nino Teggi e Maria Azzolini.