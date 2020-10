6 nuovi casi di positività Covid nelle scuole reggiane

L’Azienda USL IRCCS comunica che si sono registrati nelle scuole 6 nuovi casi di positività COVID: due casi si sono registrati in due diverse classi della scuola primaria “Pascoli” di Poviglio; un caso è stato segnalato nella Scuola primaria “Besenzi” di Coviolo (Reggio Emilia) uno nella scuola primaria “A. Frank” di Borzano (Reggio Emilia) e altri due si sono registrati in una classe 3° della scuola secondaria di primo grado di Reggiolo.

Per tutti i casi è stata individuata la fonte di contagio in ambito famigliare o sociale, al di fuori del contesto scolastico.

Come previsto dalle indicazioni regionali, il Servizio di Igiene Pubblica ha provveduto a contattare le scuole interessate e ad avviare gli accertamenti e le indagini epidemiologiche sui casi. E’ già stata programmata l’effettuazione dei tamponi a tutti i compagni di classe e agli insegnanti interessati e sono state date disposizioni per quanto riguarda i periodi di sorveglianza e di isolamento in attesa degli esiti degli accertamenti avviati.

Continuano le attività di sorveglianza attiva e gli accertamenti sulle altre scuole coinvolte nei giorni precedenti.