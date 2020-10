Cabina Enel a fuoco e strada allagata ieri, in tarda serata, a Bologna. Il 115 sul posto

Ieri intorno alle ore 22:30, i vigili del fuoco di Bologna sono intervenuti in via Dagnini in città, per un incendio ad una cabina ENEL. La squadra ha trovato la cabina invasa dal fumo che si era propagato anche all’esterno. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza lo scenario e allertato i tecnici dell’ENEL. Tolta l’energia elettrica all’isolato per circa un’ora, il tempo per le necessarie riparazioni e il ripristino senza problemi dell’elettricità. Sul posto anche una pattuglia della polizia di stato. NOn si registrano feriti.

Sempre ieri, poco prima della mezzanotte i vigili del fuoco sono intervenuti, sempre in città, all’incrocio tra via Montefiorino e via Valdossola per un allagamento della strada dovuto alla rottura di un tubo della condotta dell’acqua. I pompieri hanno messo in sicurezza la zona e attivato subito il pronto intervento Hera, mentre la polizia locale si è occupata della viabilità. Parte del manto stradale si è rotto, l’area è stata transennata. Hera ha intercettato la perdita chiudendola. Sul posto anche il funzionario di servizio dei vigili del fuoco.