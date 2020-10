Previsioni meteo Emilia Romagna, giovedì 8 ottobre

Sereno per l’intera giornata salvo transito di velature. Possibili locali banchi di nebbia al primo mattino sul ferrarese, in rapido dissolvimento. Temperature: in generale lieve flessione con valori minimi compresi tra 9/11 gradi delle pianure interne e 12/14 gradi del settore costiero. Massime attorno a 20/21 gradi. Venti: deboli occidentali al mattino con residui rinforzi sulla costa e sul mare ; deboli variabili nel resto della giornata. Mare: localmente mosso al largo al mattino ; poco mosso dal pomeriggio.

(Arpae)