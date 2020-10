A fuoco scuola materna a Monterenzio, ingenti i danni

Questa mattina intorno alle 05:20 i vigili del fuoco sono stati allertati per un incendio ai danni di una scuola materna a Monterenzio in via Idice dove a bruciare, inizialmente, è stato il tetto. Le fiamme si sono propagate poi dalla copertura fino alle pareti dell’edificio e i danni risultano ingenti.

I vigili del fuoco sono giunti sul posto con tre squadre e diversi mezzi di appoggio ed hanno provveduto a spegnere le fiamme velocemente e poi una volta soffocato il fuoco è iniziata l’operazione di bonifica per evitare altri focolai.

Non si lamentano feriti, nessuno era al momento all’interno dell’edificio, solamente danni materiali. Presente il sindaco di Monterenzio, il personale dell’ufficio tecnico comunale, il direttore scolastico, la polizia locale, insieme al 118 e ai carabinieri.