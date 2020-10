Altri otto casi di Sars-CoV-2 in altrettanti istituti scolastici nel bolognese

Ieri, 8 ottobre, sono stati notificati al Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda Ausl di Bologna 8 casi di positività a Sars-CoV-2 riconducibili a 8 studenti, tutti sintomatici, frequentanti 8 diversi istituti scolastici a Bologna, Calderino, Casalecchio di Reno, Rastignano e San Lazzaro di Savena.

• Il primo caso, sintomatico, frequenta l’Istituto Belluzzi Fioravanti a Bologna, l’ultimo giorno di scuola è stato lo scorso 2 ottobre

• Il secondo caso, sintomatico, frequenta l’Istituto Pier Crescenti Pacinotti Sirani a Bologna, l’ultimo giorno di scuola è stato lo scorso 1 ottobre

• Il terzo caso, sintomatico, frequenta la Scuola Secondaria di 1° grado “Malpighi Villa Revedin” a Bologna, l’ultimo giorno di scuola è stato lo scorso 2 ottobre

• Il quarto caso, sintomatico, frequenta la Scuola Primaria “2 Agosto” a Bologna, l’ultimo giorno di scuola è stato lo scorso 25 settembre

• Il quinto caso, sintomatico, frequenta la Scuola dell’Infanzia Amola di Calderino-Monte San Pietro, l’ultimo giorno di scuola è stato lo scorso 30 settembre

• Il sesto caso, sintomatico, frequenta il Nido Don Fornasini a Casalecchio di Reno, l’ultimo giorno di scuola è stato lo scorso 2 ottobre

• Il settimo caso, sintomatico, frequenta la Scuola Secondaria di 1° grado Margherita Hack a Rastignano, l’ultimo giorno di scuola è stato lo scorso 2 ottobre

• L’ottavo caso, sintomatico, frequenta la Scuola Secondaria di 1° Grado “Gianni Rodari” a San Lazzaro di Savena, l’ultimo giorno di scuola è stato lo scorso 1 ottobre

Il Dipartimento di Sanità Pubblica, in collaborazione con i Dirigenti scolastici ed i referenti Covid degli 8 istituti scolastici coinvolti, si è attivato per la presa in carico dei soggetti positivi e dei rispettivi contatti stretti (compagni di classe e personale docente).