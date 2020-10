Trasporti. Dalla gomma al ferro: partito oggi il primo treno Piacenza-Dinazzano che porterà ogni settimana 3mila tonnellate di materie prime per l’industria ceramica

Dalla gomma al ferro: un passaggio virtuoso che a partire da oggi toglierà dalle strade della Pianura Padana 120 camion a settimana con indubbi benefici per il traffico e l’inquinamento.

È partito infatti proprio oggi il primo treno, dei tre previsti a settimana, lungo la tratta Piacenza-Dinazzano che trasporterà ogni sette giorni nel distretto ceramico sassuolese, 3mila tonnellate di materie prime a uso industriale.

La nuova linea dedicata è stata realizzata grazie al contributo della Regione Emilia-Romagna, attraverso la gara del ferro, e alla fattiva collaborazione dell’azienda Kerakoll di Sassuolo insieme all’impresa ferroviaria Dinazzano Po di Rfi e il Comune di Piacenza.

“Un’ottima notizia che va nella giusta direzione- afferma l’assessore regionale ai Trasporti, Andrea Corsini-, frutto del buon lavoro di squadra tra pubblico e privato. È una risposta vincente che sosteniamo e che avrà l’effetto di alleggerire il traffico in Pianura Padana con indubbi benefici per la qualità dell’aria e per la vita dei cittadini”.

“E’ un’importante risposta di carattere ambientale resa possibile grazie alla proficua collaborazione tra pubblico e privato- commenta il sindaco di Piacenza, Patrizia Barbieri –. Grazie a questa soluzione sarà possibile ridurre sensibilmente il traffico stradale e, conseguentemente, diminuire l’inquinamento atmosferico”.