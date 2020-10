Marcello Veneziani a “Piazza d’Autore” domenica 18 ottobre

Il celebre giornalista e scrittore Marcello Veneziani sarà il protagonista, domenica 18 ottobre, del terzo appuntamento con Piazza d’Autore: la rassegna letteraria delle Fiere d’Ottobre organizzata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Babel Agency che, alle ore 11,30, porta in piazzale Della Rosa scrittori dei nostri tempi a contatto diretto con il pubblico.

Domenica 18 ottobre Marcello Veneziani, dialogando con l’Assessore alla Pubblica Istruzione Corrado Ruini, presenterà “Dispera Bene, manuale di consolazione e resistenza al declino” Marsilio Editore.

“Come si può continuare a vivere quando con l’età, i fallimenti e le delusioni si è persa la speranza in tutto ciò che in passato dava un senso alle proprie giornate: idee politiche, relazioni umane, l’esattezza rassicurante della scienza, Dio? È venuta meno la speranza che le cose possano durare ed è venuta meno anche la speranza che le cose possano cambiare. Ma dopo le speranze finiranno anche le disperazioni. Con sguardo lucido e disincantato, Marcello Veneziani propone al lettore un manuale di consolazione per reagire al declino e far nascere la fiducia dalla disperazione. Si interroga sul mondo, sul tempo, sulla politica, sull’età che avanza, rivolge una lettera a un ragazzo del duemila e una postilla a un bambino neonato. E suggerisce un quadrifarmaco per affrontare il tempo che non ci piace, curare il pessimismo, ripararsi dal potere e finire in bellezza. Un libretto d’istruzioni per smontare e rimontare la vita, accettarla ma non subirla. Cosa mettere in salvo, prima che faccia notte, sapendo che il mondo non inizia e non finisce con noi”.

Marcello Veneziani (Bisceglie, 1955) è giornalista e scrittore, ha fondato e diretto varie riviste. Ha scritto per diverse testate, tra cui «il Giornale», «Il Messaggero», «la Repubblica», «La Stampa», «L’Espresso» e «Panorama». Attualmente è editorialista de «Il Tempo».

La partecipazione a Piazza d’Autore è gratuita ma, in ottemperanza alle normative anti-covid occorre prenotare il proprio posto al seguente link: https://prenotazioni-eventi-sassuolo.reservio.com