Assembramenti e schiamazzi, il Sindaco riduce gli orari di apertura di un altro bar di via Irnerio a Bologna

A pochi giorni dall’ordinanza che ha ridotto gli orari di apertura dello Spritz Bar di via Irnerio 10/A, il Sindaco di Bologna Virginio Merola ha firmato un analogo provvedimento per un altro locale, lo Swing Bar, che si trova sempre in via Irnerio, al civico 17/C. Alla base di questa ulteriore ordinanza, ancora schiamazzi, urla e rumori anche di notte, assembramenti e violazioni delle norme di distanziamento in vigore per contenere il contagio del coronavirus.

Il provvedimento anche in questo caso arriva dopo numerose segnalazioni di disturbo e dopo i controlli della Polizia Locale che hanno confermato in più occasioni comportamenti contrari alle norme e non rispettosi della convivenza civile. L’ordinanza, notificata al titolare del bar, impone la chiusura del pubblico esercizio dalle 21 alle 6 del giorno successivo, tutti i giorni della settimana da oggi, martedì 13 ottobre, fino all’11 aprile 2021.