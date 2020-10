Castelfranco Emilia, ancora una settimana di tempo per accedere al “bike to work”

Castelfranco Emilia, ancora una settimana di tempo per accedere al “bike to...

C’è tempo fino al prossimo 19 ottobre per presentare le domande di accesso al contributo “bike to work”, il progetto finanziato dalla Regione Emilia Romagna per la mobilità eco-sostenibile a cui ha aderito anche il Comune di Castelfranco Emilia. I fondi, coperti per il 70% dalla Regione e per la parte restante direttamente dall’Amministrazione Comunale, ammontano complessivamente a 23mila euro.

Ogni cittadino che ne farà domanda, potrà ricevere un bonus di 100 euro per l’acquisto di un monopattino, 200 per una bicicletta tradizionale e 300 per una elettrica, comunque sempre fino a un massimo del 50% del costo di acquisto. Un’iniziativa, questa, allargata anche alle aziende, sempre per un importo complessivo di 23mila euro e con scadenza per la presentazione delle domande fissata al 31 ottobre. In questo caso, i dipendenti delle imprese che raggiungeranno il luogo di lavoro attraverso uno di questi mezzi ecosostenibili, potranno ricevere un rimborso di 50 euro al mese, fino ad esaurimento fondi. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito internet del Comune e presso lo Sportello del Cittadino.